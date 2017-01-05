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ارتفاع الدين الخارجي لمصر 30% في الربع الأول للسنة المالية

5/1/2017

كشفت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 30 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوي بينما زاد الدين العام المحلي 22 بالمائة في الفترة ذاتها.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لنوفمبر/تشرين الثاني أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 60.153 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر/أيلول من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2015-2016.

وارتفع الدين العام المحلي 22 بالمائة إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) من 2.259 تريليون جنيه في الربع المقابل من 2015-2016.

وزاد الدين الخارجي بنسبة 7.9 بالمائة على أساس ربع سنوي من 55.764 مليار دولار في يونيو/حزيران بينما زاد الدين المحلي 5.3 بالمائة على أساس ربع سنوي من 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران.

وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وأوضحت بيانات المركزي أن ديون مصر لدول نادي باريس قفزت بنسبة 35.3 بالمائة في الربع الأول لتبلغ 3.655 مليارات دولار من 2.701 مليار في الربع المقابل من 2015-2016.

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