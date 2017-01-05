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احتياطيات النقد الأجنبي في مصر تتجاوز 24 مليار دولار

5/1/2017

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن احتياطي من النقد الأجنبي ارتفع إلى 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول، ليقترب بهذا من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزي والبالغ 25 مليار دولار.

وكان الاحتياطي النقدي 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يعني ارتفاعه في ديسمبر/كانون الأول بمقدار 1.207 مليار دولار.

كانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء.

وقال مصرفيون ومستوردون إن البنوك وفرت بالفعل جميع متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الشهر الماضي.

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