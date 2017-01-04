البث الحي
منوعات

مقتل شرطي مصري وإصابة ضابط بإطلاق نار وسط البلاد

3/1/2017

شعار وزارة الداخلية المصرية

قُتل شرطي مصري وأصيب ضابط، مساء الثلاثاء، في إطلاق نار من قبل مجهولين بمحافظة الفيوم (وسط)، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إنه "أثناء توجه رئيس مباحث مركز أبشواي محمود عبدالعليم، بصحبة أفراد شرطة آخرين إلى قرية العجميين (بالفيوم)، للقبض على أحد الأفراد المشتبه بانضمامه إلى خلية إرهابية، فوجئوا بإطلاق النار عليهم".

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة عبد العليم، وشرطي إلا أن الأخير وافته المنية عقب وصوله إلى المستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم تعقب عليه وزارة الداخلية حتى الساعة 21.10 تغ.

وبين الحين والآخر، تتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن بسيناء (شمال شرق) ومختلف المحافظات، لهجمات أسفرت عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات، أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن مبايعته لتنظيم الدولة وحول اسمه لاحقاً إلى "ولاية سيناء".

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)