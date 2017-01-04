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مصر تتعاقد على شراء 55 ألف طن سكر

4/1/2017

أزمة السكر في مصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، أنها تعاقدت على شراء 55 ألف طن سكر، تصل  في غضون أسبوع.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري محمد علي مصيلحي، في بيان صادر اليوم، إن التعاقد "يأتي في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها لتوفير رصيد إستراتيجي من السلع الاساسية".

وتشهد مصر موجة ارتفاع غير مسبوقة للأسعار، بعد قرار التعويم مطلع الشهر الماضي.

وتعاني مصر من أزمة في المعروض من السكر منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليصل سعر الكيلو إلى نحو 15 جنيها (0.83 دولار) وسط عدم توافره.

وارتفع سعر السكر بنسبة 68.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام 2015، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

وتستهلك مصر نحو 3.1 مليون طن سنوياً، ويكفي الانتاج المحلي حوالي 75% من الاحتياجات، وتتم تلبية باقي احتياجات البلاد من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنوياً، وفقاً لبيانات وزارة التموين.

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