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متجر أمريكي يثير الغضب بسبب لافتة تمنع دخول المسلمين

4/1/2017

لافتات عنصرية بمتجر تثير الانتقادات والغضب

يتعرض محل بقالة في ولاية نيومكسيكو الأمريكية لانتقادات شديدة بسبب تعليقه لافتات مناهضة للمسلمين على واجهته ومن بينها لافتة تقول " أوباما وغيره من المسلمين غير مرحب بهم هنا".

ويعلق المتجر الذي يقع في بلدة مايهيل الصغيرة على بعد 265 كلم جنوب شرق البوكيركي، مثل هذه اللافتات منذ سنين، إلا أنه تعرض للانتقادات بعد أن رصد أحد زوار المنطقة الأمر وأبلغ محطة تلفزيونية.

وبحسب موظف سابق في المتجر قابله تلفزيون "كاي أو بي" فإن صاحب المتجر قام بطرد زبائن أبدوا ضيقهم من اللافتات.

وقال مارلون ماكويليامز للتلفزيون إن اللافتات "معلقة منذ فترة طويلة .. وهو يطرد الناس".

وأضاف أن صاحب المتجر استهدف الرئيس باراك أوباما وغيره من الشخصيات العامة وباع لافتات مشابهة للزبائن، وأنه كتب على إحدى اللافتات " اقتلوا أوباما" بأحرف كبيرة مع كلمة "كير" بأحرف صغيرة، في اشارة إلى برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية.

وأثارت اللافتات عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي ودعا العديدون إلى مقاطعة المتجر، بينما دافع آخرون عن صاحبه وحقه في حرية التعبير.

وأصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بيانا دعا فيه صاحب المتجر إلى إزالة اللافتات.

وقال المتحدث باسم المجلس إبراهيم هوبر "رغم أن للجميع حق التعبير الحر، وحتى التعبير المسيء، إلا أننا ندعو صاحب المتجر إلى إزالة اللافتة احتراما، ومن أجل وحدة شعبنا في وقت تتزايد الانقسامات".

 

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