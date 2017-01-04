غارة للتحالف تقتل 25 عنصرا من جبهة فتح الشام

صورة أرشيفية من ريف إدلب

قٌتل 25 عنصرا من جبهة فتح الشام " النصرة سابقا " في غارة نفذها طيران التحالف الدولي على مقر الجبهة في ريف إدلب شمال غرب سوريا، استهدفت مقرا رئيسيا للجبهة.

وقال مصدر في الجبهة إن التحالف قصف مقرا مركزيا يقع بين بلدتي سرمدا وكفر دريان بريف إدلب شمال غربي سوريا، ما أدى إلى مقتل جميع من فيه، ويقدر عددهم بـ25 شخصا.

وأشار ناشطون في إدلب إلى أن طيران التحالف الدولي استهدف بأربع صواريخ مقرا لجبهة فتح الشام قرب مدينة سرمدا موقعا قتلى وجرحى، حيث تتوارد الأنباء عن سقوط أكثر من عشرين قتيلا، بينما تشهد المنطقة حالة من الاستنفار الأمني، تخوفا من تكرار القصف.

وكان طيران التحالف الدولي استهدف قبل يومين سيارتين لجبهة فتح الشام بشكل متتابع على طريق باب الهوى سرمدا، مخلفا 11 قتيلا، بينهم مهاجرون من جنسيات غير سورية.

ولاقت عمليات الاستهداف لجبهة فتح الشام حالة من الاستنكار الشعبي حيال ما تتعرض له الجبهة من قصف جوي من التحالف، وسط استمرار العمليات التي تستهدف جميع الفصائل بينها فتح الشام على الأرض من عمليات تصفية واستهداف بعبوات وألغام.

وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا وقفا لإطلاق النار بدأ منتصف ليل الخميس-الجمعة بموجب اتفاق توصلت إليه موسكو وأنقرة مع المعارضة التي أكدت أن الاتفاق يستثني فقط تنظيم الدولة، في حين أن دمشق وموسكو يتحدثان عن استثناء التنظيم وجبهة فتح الشام.