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شاهد: "مع الحكيم" يتناول مرض سرطان الجلد وطرق الوقاية منه

4/1/2017

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج "مع الحكيم" على قناة الجزيرة مباشر مرض سرطان الجلد وأسبابه، كما تناولت طرق العلاج والوقاية منه.

واستضاف البرنامج الدكتور رائد الصمادي، استشاري الأمراض الجلدية بالمستشفى الأهلي، الذي أجاب على أسئلة واستفسارات المشاهدين. كما استقبل البرنامج حالات وصور فحوصات المشاهدين لعرضها على الأطباء.

وقال الصمادي إن أنواع سرطان الجلد متعددة، لكن أخطرها هو "الميلونوما" الذي قد يودي بحياة المريض، كما أن أصحاب البشرة البيضاء أكثر عرضة للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن الجراحة هي أبرز طرق علاج سرطان الجلد، لكن بعض الحالات قد تستدعي العلاج الكيماوي أو المناعي.

ويبلغ احتمال إصابة الرجال بسرطان الجلد مرتين أكثر من النساء.

و"مع الحكيم" برنامج طبي أسبوعي مدته 45 دقيقة يُقدم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة كل أربعاء على الهواء مباشرة على شاشة الجزيرة مباشر بالتعاون مع المستشفى الأهلي في الدوحة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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