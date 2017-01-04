شاهد: قطيع فيلة يثير الفوضى في قرية هندية ويتلف 25 منزلا

تسبب قطيع يحتوي على 60 من الفيلة البرية في حالة من الهرج والفوضى في إحدى القرى الهندية، بعد أن اقتحم مركز القرية وأتلف 25 منزلا.

وتظهر لقطات فيديو قطيع الفيلة العملاقة مع صغارهم وهم يحاولون إيجاد طريق للخروج من القرية بعد أن ضلوا طريقهم.

وتقع القرية على بعد ميلين فقط من الغابة المجاورة، وبدلا من الاختباء في منازلهم، حمل أهالي القرية الحجارة والعصي لمطاردة الفيلة.

وقال أحد مسؤولي حماية الغابات إن هذه الأيام تشهد موسم "الأرز"، وإن الفيلة تخرج من الغابات بحثا عن الطعام وينتهي بها المطاف في القرى التي يزرع فيها الأرز، وفي الحادث الأخير، فإن عدد الفيلة كان ضخما، ولكن لحسن الحظ، فإن أيا منها لم تهاجم أي قروي ولم تحدث أي إصابات بين السكان.

وتحتوي ولاية "أسام" الهندية على غابات كثيفة، كما أنها تعتبر موئلا للأفيال البرية. ولكن مع تزايد عدد السكان، أصبح دخول الحيوانات البرية إلى القرى بحثا عن الطعام أمرا شائعا جدا في الآونة الأخيرة. وبينما يقومون بإتلاف المحاصيل والحقول، يفقد الكثير منهم حياته أيضا، إما بسبب الوقوع في حفر عميقة أو صعقا بالكهرباء بواسطة أعمدة الكهرباء.