البث الحي
منوعات

شاهد: قطار يخرج عن سكته بنيويورك وإصابة العشرات

4/1/2017

خرج قطار عن سكته صباح الأربعاء في إحدى محطات منطقة بروكلين في نيويورك ما أدى إلى إصابة 76 شخصا على الأقل بجروح طفيفة، حسبما أعلن مسؤولون، ما أثار الذعر في ساعة الذروة الصباحية.

وخرج قطار شركة لونغ إيلاند للسكك الحديد قرابة الساعة 08:30 (13:30 ت غ) عن مساره في أوج ساعة الذروة واصطدم بمضادات الصدمات في محطة اتلانتيك بوسط بروكلين.

وأعلن جهاز الإطفاء في نيويورك في تغريدة "أبلغنا بوقوع 76 جريحا إصاباتهم طفيفة في موقع انحراف القطار في محطة أتلانتيك في بروكلين"، بعد إعلانه في مرحلة أولى إصابة 37 شخصا بجروح طفيفة.

ولم ترد معلومات مباشرة عن سبب الحادث، فيما أشار جهاز البلاغات الطارئة إلى ازدحام سير وتأخير في حركة القطارات.

وفي أيلول/سبتمبر خرج قطار عن السكة أثناء ساعة الذروة مع دخوله محطة هوبوكن في نيوجيرسي قرب نيويورك بسرعة تفوق المعتاد، فقتل شخص وأصيب 114. وما زال التحقيق في الحادث مستمرا.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)