شاهد: رجل يحطم سيارة امرأة بمطرقة

قام رجل بتحطيم سيارة امرأة عن طريق ضرب السيارة عدة مرات مرات بمطرقة.

ووقع الحادث في كوريا الجنوبية، عندما كان الرجل البالغ من العمر 39 عاما ينتظر بسيارته "ميني كوبر" عند أحد التقاطعات، إلا أن سيدة تقود سيارة سامسونغ SM5 جاءت خلفه واستخدمت بوق السيارة لتنبيهه إلى أن الإشارة مفتوحة، ثم قامت بتجاوزه لتقف أمامه وتسد عليه الطريق، فما كان من الرجل إلا أن خرج بهدوء من سيارته حاملا مطرقة انهال بها عدة مرات على سيارة المرأة التي جرت بعيدا، وقام بتحطيم المرآة الجانبية ومقدمة السيارة، ثم عاد بعدها إلى سيارته ليسير بها بعيدا.

وألقي القبض على الرجل فيما بعد وجهت إليه تهمة "تدمير الممتلكات" وفقا للشرطة.