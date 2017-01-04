البث الحي
منوعات

شاهد: تونسي يطور تطبيقا للهواتف لتسهيل تنقل المعاقين

3/1/2017

عادة ما يجد المعاق صعوبة في التنقل داخل المدن حيث يُمثل الركام والمركبات وما إلى ذلك عقبات تعترض طريقه وتعرضه لمخاطر.

ويتعين على التونسي العربي شويخ (25 عاما) الذي يستخدم عكازين -نظرا لإصابته بخلع في العمود الفقري- التعامل مع تلك العقبات بشكل يومي.

ويصف شويخ عضو المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصاعب التي تواجهه أثناء تنقله في تونس قائلا "معناتها وقت اللي تبدأ تمشي ما تلقاش بلاصة (المكان بالفرنسية) اللي تنجم (تستطيع) تتحرك فيها وتنجم تقعد حقيقة.. تقعد تمشي فوق المادة ترصيلك أكثر من مرة. إنك تهبط للكياس (الطريق) وتكون مُعَرَض إنه في أي وقت تنجم تجي كرهبة (سيارة) من أي اتجاه وتنجم. معناتها تضربك."

ويقول شويخ إن الكثير من الناس لا يلقون بالا بل ربما يهينوك إذا حدثتهم عن احتياجات ذوي الإعاقة.

وأضاف "شوف هو ساعات نقوم بمبادرات ونحكي مع الشخص… يقول يا أخي أنا باش نهبط ونشوف اللي ورايا واللي قدامي وشوف الناس الآخرين. معناتها بينجم حتى يتعامل معك بالعنف اللفظي وثمة شو يكون ينجم حتى يسبك وينجم حتى يقول لك: اتله في روحك."

ومن منطلق أن الحاجة أم الاختراع يطور شويخ حاليا تطبيقا للهواتف الذكية من أجل تسهيل التنقل في المدينة لمن يعانون إعاقة.

ويستخدم تطبيق (هانديوين) مصادر متعددة لرسم خريطة للطرق التي يمكن أن يستخدمها من يعانون مشكلات في التنقل كما يمكن للمستخدمين تنزيل صور لتحديث المعلومات المتاحة.

وقال العربي شويخ "أولا يتعين أن نعرف أين يريد أن يذهب المعاق. هل هو ذاهب لفحص طبي أو لمكان يتمشى فيه أو للترفيه. علينا أن نحدد هذه الأماكن ونحدد الأماكن الأكثر توفرا منها."

وترى ابتهال الزواوي أمينة مال المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن معرفة الشخص المعاق بالمكان الذي سيذهب له وطبيعته هامة لاسيما وأن الكثير من الأماكن في تونس غير مؤهلة لتنقل المعاقين.

واستطاع شويخ تطوير التطبيق بمبلغ عشرة آلاف يورو (10388 دولار) ربحه كجائزة من برنامج يروج لمشروعات شبابية خاصة بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

ويُقدر شويخ أن النسخة التجريبية من تطبيقه ستكون جاهزة للإطلاق في غضون ثلاثة أشهر بدءا من مدينتين تونسيتين هما منوبة ومنزل بورقيبة لكنه ما زال في حاجة إلى 40 ألف يورو لإنجاز التطبيق بالكامل وتحويله إلى مشروع تجاري.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)