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شاهد: "أقفال حُب" على كوبري ستانلي بالإسكندرية تثير الجدل

4/1/2017

على الطريقة الباريسية بدأت تظهر (أقفال حُب) على جسر ستانلي في الإسكندرية بمصر. والفارق أن الآراء اختلفت بشأن هذه الظاهرة الجديدة للتعبير عن الحب في الدولة العربية المسلمة الواقعة في شمال أفريقيا.

وبدأت الأقفال تظهر على جسور أنهار في باريس ومدن أوروبية أخرى قبل سنوات حيث يضعها أناس رمزا لحبهم الأبدي وعادة ما ينقشا عليها اسميهما. ويلقي الحبيبان مفاتيح القفل في النهر.

وأشهر مكان لتلك الأقفال كان جسر الفنون أو كما يسمى أيضا جسر العشاق الذي يعبر نهر السين في باريس قبل أن يزيل عمال مئات ألوف الأقفال عنه العام الماضي خوفا على سلامته بسبب ثقلها.

وأشارت تقارير نشرتها مواقع للتواصل الاجتماعي أن شابا وفتاة شجعا هذا التوجه في الإسكندرية العام الماضي بعد أن وضعا قفلا كرمز للحب على جسر ستانلي الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل واختلفت الآراء حول الأمر.

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