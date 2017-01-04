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شاهد: أزمة مياه في دمشق وغارات للنظام على وادي بردى

4/1/2017

تعيش العاصمة السورية أزمة مياه منذ أسبوعين ، في وقت تواصل فيه قوات النظام السوري خرق الهدنة لليوم الخامس في منطقة وادي بردى وتشن هجمات بالمدفعية والبراميل المتفجرة.

واستهدفت قوات النظام ومليشيات حزب الله اللبناني قرى وادي بردى، حيث أطلقت صاروخين أرض أرض على قرية عين الفيجة، وأسقطت مروحياتها براميل متفجرة على قرى عدة في المنطقة، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة آخرين.

وقال الدفاع المدني في سوريا إن هجوم تلك القوات المشتركة أدى خلال الـ72 ساعة الماضية إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 73، محذرا من وقوع كارثة إنسانية قرب بلدات وادي بردى إذا استمر الهجوم.

كما قصف النظام خط المياه الرئيسي "نبع بردى" المغذي لنبع عين الفيجة، مما أدى إلى دمار كبير وتفجيره بشكل كامل.

وذكرت وكالة مسار برس أن قوات النظام والمليشيات حاولت التقدم للسيطرة على وادي بردى من محوري قريتي الحسينية وبسيمة بالترافق مع قصف بالبراميل المتفجرة، لكن المعارضة تمكنت من صدها.

وأصدرت الهيئات المدنية في منطقة وادي بردى بيانا طالبت فيه بنشر مراقبين دوليين لرصد الخروقات التي تتعرض لها المنطقة رغم اتفاق وقف النار، وأكدت استعدادها لتسهيل وصول فرق دولية لمعاينة وضع نبع عين الفيجة وتحديد المسؤول عن استهدافه.

 

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