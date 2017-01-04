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شاهد..أردوغان: عازمون على تطهير مناطق من بينها منبج السورية

4/1/2017

أكد الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان أن بلاده عازمة على تطهير مناطق أخرى من بينها منبج السورية من الجماعات "الإرهابية" على حد وصفه.

وقال أردوغان، في كلمة أمام مسؤولين محليين في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بثها التلفزيون "إن الهجوم الذي يشنه مقاتلون سوريون بدعم من أنقرة لانتزاع السيطرة على بلدة الباب السورية من قبضة تنظيم الدولة سينتهي قريبا".

وأشار أردوغان إلى أن هناك تطورات تبعث على الأمل في الجهود التي تبذلها تركيا مع روسيا من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في سوريا يتبعه محاولة الوصول إلى حل سياسي عبر التفاوض.

وتابع " نتمنى أن تنجح هذه العملية وأن تنتهي في أقرب وقت ممكن معاناة أخوتنا السوريين".

واعتبر أردوغان أن الاعتداء على ملهى ليلي في إسطنبول والذي أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنه، يهدف إلى إثارة انقسام في المجتمع التركي، وقال "هذا واضح جدا..سنبقى صامدين وسنحافظ على هدوئنا".

وأوضح أردوغان أنه ليس هناك تهديد ممنهج في تركيا ضد نمط حياة أي كان، موضحا "نحن لم نسمح بذلك طوال فترة حكمنا الممتدة 14 عامًا".

وأضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان" كما عارضنا في الماضي منع دخول الفتيات المحجبات إلى المدارس نتخذ اليوم نفس الموقف في حال ظهور توجه معاكس، أريد أن أوضح بصراحة أننا كما نعارض تحكم الأغلبية في الأقلية نعارض أيضا تحكم الأقلية في الأغلبية".

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