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روسيا تحقق في خرق وقف إطلاق النار بسوريا

3/1/2017

قال مركز التنسيق الروسي في حميميم إنه يجري التحقيق في كافة الخروق لوقف إطلاق النار في سوريا.

وأشار المركز في بيان إلى أن ممثلي روسيا في اللجنة المشتركة مع تركيا لمراقبة الهدنة بسوريا رصدوا 27 خرقا للهدنة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما رصد ممثلو تركيا 18 خرقا للهدنة.

يأتي هذا بعد أن أعلنت جماعات معارضة سورية تجميد أي محادثات بشأن مشاركة محتملة في مفاوضات أستانة احتجاجا على انتهاك الهدنة من قبل النظام السوري واشترطت وقف الخروقات للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرات روسية شنت غارات اليوم على مدينة إدلب وريفها، مما أسفر عن مقتل امرأة وسقوط عدد من الجرحى.

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