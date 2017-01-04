البث الحي
منوعات

جهاز حماية المنافسة المصري يحيل عيسى حياتو للنيابة العامة

4/1/2017

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عيسى حياتو

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، اليوم الأربعاء إنه أحال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عيسى حياتو إلى النيابة العامة بشأن حقوق بث البطولات.

وأضاف الجهاز، في بيان نشر في صفحته على الإنترنت أن الكاميروني حياتو خالف قانون حماية المنافسة المصري عندما منح حق بث البطولات لشركة لاجاردير سبورتس دون تمكين الشركات الأخرى الراغبة في الحصول على هذا الحق فرصة المنافسة عبر مزايدة علنية.

وتابع أن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) ومقره القاهرة أعطى شركة لاجاردير حق البث "لفترة 12 عاما بدءا من 2017 وحتى 2028. ويجدر الإشارة إلى أن الكاف كان قد منح شركة لاجاردير سبورتس الحق ذاته عام 2008 حتى عام 2016 لتستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة 20 عاما.

وأضاف الجهاز "ولم يقتصر الأمر على هذا فقط؛ لكنه شمل أيضا البث الأرضي والفضائي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت وليس فقط على نطاق مصر وأفريقيا ولكن على نطاق العالم كله".

 

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)