ترمب يعقد أول مؤتمر صحفي له كرئيس منتخب في 11 الجاري

أول مؤتمر صحافي لترمب كرئيس منتخب في 11 يناير

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أنه سيعقد في 11 يناير / كانون الثاني الجاري في نيويورك أول مؤتمر صحافي له كرئيس منتخب.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "سأعقد مؤتمرا صحافيا عاما في 11يناير / كانون الثاني في مدينة نيويورك. شكرا".

وكان الملياردير الجمهوري الذي سيتولى في 20 الجاري مهام منصبه، يعتزم عقد هذا المؤتمر في 15 ديسمبر / كانون الأول لشرح كيف يعتزم التوقف عن إدارة أمبراطوريته العقارية الدولية أثناء توليه الرئاسة لتجنب حصول أي تضارب مصالح.

لكن ترمب أرجأ هذا المؤتمر إلى يناير / كانون الثاني من دون أن يعلن في أي يوم سيعقده.

ويعود آخر مؤتمر صحافي لترمب إلى يوليو/ تموز من العام المنصرم.

وكان ترمب قد وعد بعد انتخابه رئيسا في الثامن من نوفمبر / تشرين الثاني بأن يتنازل لأبنائه ولأطراف أخرى عن إدارة أمبراطوريته العقارية مع أن القانون لا يلزمه بذلك.

وقد تحدث عن تنازل عن شركات لكنه لم يقطع اي وعد في المقابل بشأن علاقاته برأسمال عدد من الشركات.

وبعد انتخاب ترمب، أطلقت تحذيرات من تضارب في المصالح بين وظيفته كرئيس وشركاته التي تشكل امبراطورية تفتقد إلى الشفافية وغير مدرجة في البورصة.

من العقارات إلى قطاع الفنادق ونوادي الغولف ووكالة عارضات الأزياء والتلفزيون، تملك مجموعة ترمب نشاطات في عشرين بلدا، من أسكتلندا إلى دبي. وكانت توظف 22 ألف موظفا في 2014.