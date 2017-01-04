بالفيديو: كريستينا ترتدي الحجاب لأجل "أبو سن"

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا جديدا للشاب السعودي الشهير "أبو سن"، وهو يتحدث في فيديو جديد مع صديقته الأمريكية "كريستينا".

وطلب "أبو سن" من كريستينا أن تغطي شعرها حتى لا يتم القبض عليه مرة أخرى، ووافقت كريستينا على شرطه وقامت بتغطية شعرها.

وعاد "أبو سن" بهذا الفيديو بعد ثلاثة شهور من الإفراج عنه، وتعهده بعدم العودة لاستخدام برنامج "younow".

واشتهر "أبو سن" بعد أن ظهر في مقاطع فيديو مع مراهقة أمريكية تدعى "كريستينا" 21 عاماً، من ولاية كاليفورنيا، ونالا شهرة في الإعلام الأمريكي والعربي نتيجة التواصل بينهما رغم عدم إجادته للغة الإنجليزية أو إجادتها للغة العربية.