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المسراق ..عضو جديد ينضم لجسم الإنسان

4/1/2017

عضو جديد ينضم لجسم الإنسان

كشف علماء عن عضو جديد في جسم الإنسان، كان يعتقد في السابق بأنّه جزء من هيكل الجهاز الهضمي، لتثبت دراسات أجريت حديثًا، أنّه أحد أعضاء الجسم المجهولة.

وقال باحثون من جامعة "لميريك" في أيرلندا إنّ العضو الجديد والذي أطلق عليه "المسراق" وهو العضو المكتشف حديثًا، لا تزال وظيفته مجهولة، وعلى الرغم من ذلك، فمن الممكن أن يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة في مجال العلوم.

وقال مكتشف العضو الجديد، كالفين كوفي  "عند تصنيف المسراق عضوًا كبقية أعضاء الجسم، فحينها من الممكن نسبة أمراض البطن إليه".

وبعد هذا الاكتشاف، يتمّ الآن تدريس طلّاب الطبّ، على أنّ المسراق هو عضو مستقل، كما أعاد كتاب الطب الشهير "غريز أناتومي"  إعادة تعريف العضو، وفقًا للاكتشاف الجديد، حسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وتجري المحاولات الآن من قبل علماء الطب، للبحث عن وظيفة المسراق ومدى تأثيره على أمراض البطن، ما يمكن أن يؤدي في وقت لاحق إلى اكتشاف علاجات جديدة.

وتمّ تعريف ‘المسراق’ قبل هذا الاكتشاف، على أنّه طية ممزوجة وظيفتها ربط الأمعاء بجدار البطن، وكان فنان عصر النهضة الإيطالي ليوناردو دافنشي، قد وصفه بهذا الوصف، إلا أنّه تمّ تجاهل أهمية هذا التعريف على مدى قرون من الزمن.

ورغم وجود 5 أعضاء رئيسية في جسم الإنسان، وهي القلب والدماغ والرئتين والكليتين والأعضاء الحيوية، إلا أنه يوجد 74 عضواً آخرين من بينهم المسراق تلعب أدواراً حيوية في الحفاظ على صحتنا، ليكون مجموع الأعضاء 79 عضوًا.

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