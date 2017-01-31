منجم تنبأ بوفاة الرئيس.. فاعتقلته قوات الأمن

قال مسؤولون ان الشرطة اعتقلت اليوم الثلاثاء، أحد المنجمين بعد تنبؤه بوفاة الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا

وذلك بتهمة نشر ادعاءات مضللة للجمهور.

وألقت شرطة التحقيقات الجنائية، القبض على المنجم، ويجموني فيجيتا روحانا دي سيلفا 52/ عاما/ لاستجوابه بعد زعمه بأن سيريسنا سوف يموت بسبب حادث أو مرض السكري الحاد قبل 26 يناير/كانون ثان 2017.

ونشر دي سيلفا، وهو بحار سابق، توقعاته في البداية على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولكن ادعاءاته نشرت في وقت لاحق في الصحف المحلية.

وقال المنجم بعد نبوءته: "ستكون الفرصة مواتيه للغاية في الانتخابات المقبلة لوزير الدفاع السابق".

يذكر أن وزير الدفاع السابق، جوتابهايا راجاباكسا، هو شقيق الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا، الذي ترك منصبه في بداية عام 2015.

وحكم على المنجم دي سيلفا، في وقت سابق بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن اعتدى على رئيس الوزراء الهندي الراحل راجيف غاندي، بينما كان يتفقد حرس الشرف في كولومبو في 30 يوليو/تموز 1987 حيث نجا غاندي من إصابات خطيرة.

وكان غاندي في سريلانكا بعد التوقيع على اتفاق مثير للجدل بين سريلانكا والهند لإنهاء الصراع العرقي، الذي تم بموجبه إرسال قوات هندية إلى الأجزاء الشمالية والشرقية من الدولة الجزيرة، وسط احتجاجات من جماعات متطرفة تنتمي للمجتمع السريلانكي ذو الأغلبية السنهالية.