البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: مخرج إيراني مرشح للأوسكار سيقاطع الحفل احتجاجا على ترمب

31/1/2017

قرر أصغر فرهادي المخرج الإيراني المرشح لنيل جائزة أوسكار -بعد أن فاز بها سابقا- مقاطعة حفل توزيع الجوائز السينمائية الشهر المقبل

احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحظر دخول مواطني إيران وست دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وفاز فرهادي بأوسكار أحسن فيلم أجنبي عام 2012 عن فيلمه (ايه سيباريشين) وترشح فيلمه (ذا سيلزمان) هذا العام في نفس الفئة.

وقال إن إدارة ترمب تُشبه المحافظين الإيرانيين لأن الاثنين يستغلان الخوف من الغرباء "لتبرير السلوك المتعصب والمتطرف للأشخاص ضيقي الأفق".

وأضاف في بيان نشرته صحيفة نيويورك تايمز وبعض وسائل الإعلام الإيرانية "ينظر المحافظون باختلاف جنسياتهم وجدالهم السياسي وحروبهم للعالم ويفهمونه بنفس الطريقة".

وتابع "وحتى يفهموا العالم ما من خيار أمامهم سوى النظر إليه من خلال منظور نحن وهم … الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة فحسب ففي بلادي الأمر نفسه".

وذكر فرهادي أنه لن يحضر حفل الأوسكار حتى إذا حصل على تصريح خاص بالسفر.

وكانت الممثلة ترانة علي دوستي بطلة فيلم (ذا سيلزمان) أعلنت بالفعل مقاطعتها للحفل احتجاجا على حظر السفر الذي فرضه ترمب.

ولا يحظى فرهادي بشعبية بين المحافظين الإيرانيين الذين انتقدوا فيلمه (ذا سيباريشين) قائلين إنه تحدث عن انعدام المساواة بين الجنسين في إيران ورغبة إيرانيين كثيرين في الرحيل عن البلاد.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عالم الاجتماع إبراهيم فياض وصفه الفيلم بأنه "أسوأ فيلم إيراني على الإطلاق" ولا يتفق مع الأخلاق الإسلامية والمثالية التي تتحدى الغرب.

ووصفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تقدم جوائز الأوسكار الحظر بأنه "مبعث قلق شديد" بعدما لاحظت أن فرهادي وطاقم فيلمه قد يمنعون من دخول الولايات المتحدة.

وقالت يوم السبت "تحتفي الأكاديمية بالإنجازات في فن صناعة السينما الذي يسعى لتجاوز الحدود ومخاطبة الجماهير حول العالم بغض النظر عن اختلافاتهم القومية أو العرقية أو الدينية".

المزيد من منوعات

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)