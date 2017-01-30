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شاهد: صراع الديكة في اليوم الثاني من عام الديك بتايلاند

29/1/2017

تجمع آلاف الأشخاص في استاد رسمي لمصارعة الديوك بالقرب من عاصمة تايلاند الأحد في اليوم الثاني من سنة الديك لمشاهدة ديكة تتصارع في حلبة في معارك تُقام عليها مراهنات بأموال ضخمة.

ومصارعة الديوك تجارة مربحة في تايلاند حيث تعتبر تقليدا هناك ويقول منظمون إن هذه التجارة تبدو واعدة هذا العام بشكل خاص.

وقال بانشيج تشانجياي (55 عاما) الذي يدير المناسبة في منطقة ساموت براكات إلى الجنوب من بانكوك "هذا العام هو عام جيد جدا بالنسبة لنا.. إنها سنة الديك الذهبي. ارتفعت قيمة الديوك".

وتُقام كل معركة بين اثنين من الديكة يتصارعان في حلبة ويهاجم كل منهما الآخر ويطير بأجنحته وينقره بمنقاره. وتستمر كل جولة لمدة 22 دقيقة.

ويمكن أن يُقام ما يصل إلى ست جولات بحسب قدرة الديوك على التحمل.

وقال فيرات باتشارافانكورن الذي اشترى الديك الفائز بمبلغ كبير "الديك جيد جدا وهو يمنحني -أنا مالكه- سمعة طيبة ويجعلني سعيدا للغاية".

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