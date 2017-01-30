شاهد: راكب مخمور هاج على متن طائرة.. كيف كان رد فعل الركاب؟

كانت لحظات عصيبة تلك التي مرت على ركاب طائرة تابعة للخطوط البريطانية خلال رحلتها من لندن إلى بانكوك

بسبب نوبة هياج انتابت راكبا روسيا مخمورا هاجم الركاب على ارتفاع 35 ألف قدم.

وقالت صحيفة "ذي صن" البريطانية إن الراكب انتابته حالة من الهياج بعدما احتسى زجاجة خمر على متن الطائرة، ما اضطر نحو عشرة من الركاب إلى التجمع حوله للسيطرة عليه خشية التسبب بمشكلات خلال الرحلة التي تستغرق 11 ساعة من لندن إلى العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقال الطاهي سيمون جونسون، أحد الذين شاركوا في السيطرة على الراكب، لصحيفة "ذي صن": "لقد كان شابا ضخما، ومخمورا للغاية، وعدوانيا للغاية. لقد شعرت برعب شديد، وجعلته يجلس إلى مقعده، لكنه كان مستمرا في التسبب بمشاكل".

وقالت الصحيفة إن عددا من عناصر الشرطة التايلاندية صعدوا على متن الطائرة عقب وصولها إلى بانكوك، وقاموا بالقبض على الراكب الروسي.