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شاهد: أنثى دولفين تقاوم صيادين اختطفوا صغيرها

30/1/2017

التقطت كاميرات إحدى الهواة لقطات مؤثرة لأنثى حيوان دولفين تحاول منع صيادين من اختطاف صغيرها.

ويظهر في الفيديو، الذي التقطته المتطوعة ليز كارتر، مجموعة من الصيادين وهم يحاولون انتزاع دولفين صغير بعيدا عن أمه ومجموعته، بحسب صحفية ديلي ميل البريطانية اليوم الاثنين.

وبينما ينجح الصيادون في انتزاع أحد الدلافين تحاول الأم باستماتة استخلاص الدولفين من بين أيديهم، وتوشك على النجاح، لكن الصيادين يسيطرون على الدولفين من جديد ويأخذونه في شباكهم.

وقالت ليز كارتر إنها التقطت الفيديو بمدينة تايجي الساحلية بمقاطعة واكاياما اليابانية، وإن الصيادين سيقومون ببيع الدولفين لحديقة حيوانات مائية في اليابان.

وخلال تصوير الفيديو أمكن سماع سيدة في الخلفية وهي تتحدث في تأثر وتقول: "يا إلهي! إن الأم تحاول تعقبهم".

وعلى حسابها على موقع فيسبوك عبرت كارتر عن حزنها الشديد لمشهد التفريق بين الأم وابنها. وقالت: "إن سعر تذكرة ورحلة يومية لحديقة حيوان بحرية لا يستحقان هذا".

وحظي الفيديو بنحو مليون ونصف مليون مشاهدة على صفحة ليز كارتر على فيسبوك، بينما تداولته عشرات المواقع الأخرى، منذ نشره في 21 يناير/كانون الثاني الجاري.

ووفقا لأرقام المشروع الدولي للثدييات البحرية فقد بلغ عدد الدلافين التي تم اختطافها في موسم 2014/2015 نحو 750 دولفين.

ويقول المشروع إن الدولفين الواحد يبلغ سعره 123 ألف جنيه إسترليني، أي نحو 153 دولار أمريكي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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