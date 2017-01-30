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بالفيديو: هروب نمر أبيض من سيرك يثير الذعر في شوارع صقلية

30/1/2017

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر هروب نمر من سيرك متحرك بمدينة صقلية الإيطالية.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، المقطع مشيرة إلى أن هروب النمر تسبب بحالة من الذعر الشديد.

ولم يصدق السكان المحليون أعينهم، وهم يرون النمر الأبيض المسمى أوسكار، جاثماً بجوار عمارة سكنية في بلدة بالقرب من باليرمو.

وقال العمدة، بييرو كابيزي، إنه اعتقد أن الأمر مجرد مزحة، عندما تم إخباره بأن هناك نمراً طليقاً في المنطقة التي يقطنها حوالي 38 ألف نسمة.

وقد توقفت حركة المرور لساعات على طول الطريق السريع القريب إلى حين فراغ السلطات من احتواء النمر الهائل، حيث تمت عودة الأمور لطبيعتها بعد أن أعيد القبض على النمر، إثر عملية ملاطفة قادته لدخول قفص صغير الحجم.

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