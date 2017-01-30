البث الحي
منوعات

أبحاث: نتائج جيدة للطب البديل في علاج سرعة القذف

محل لتجارة الأعشاب بمصر/ رويترز
محل لتجارة الأعشاب بمصر/ رويترز
30/1/2017

أفادت مراجعة جديدة لأبحاث قائمة بأن خيارات الطب التكميلي والبديل قد تساعد الرجال الذين

يواجهون مشكلة سرعة القذف.

وقال باحثون في دورية الطب الجنسي التي نشرت على الإنترنت في 29 ديسمبر كانون الأول إن التحسن طفيف وإن جودة الدراسات كانت متباينة لكن الأدلة الأولية تشير إلى أن الوخز بالإبر واستخدام طب الأعشاب الصينية وطب الأيورفيدا الهندي ووضع دهان موضعي كوري أظهر نتائج طيبة.

وقالت كاتي كوبر كبيرة الباحثين وهي من جامعة شفيلد ببريطانيا "هناك عدد من العلاجات المتوفرة لسرعة القذف ومن بينها علاجات بالأدوية وأساليب سلوكية والتوعية لكن بعض الرجال قد لا يرغبون في زيارة الطبيب أو تناول الأدوية لفترة طويلة أو الانتظار في قائمة طويلة للحصول على التوعية."

وأضافت كوبر عبر البريد الإليكتروني "من المهم تقييم الأدلة الخاصة بعلاجات أخرى. وعلى حد علمنا فإن هذه هي المراجعة المنهجية الأولى لتقييم الطب البديل والتكميلي لعلاج سرعة القذف."

وأجرى الباحثون تقييما لعشر تجارب عشوائية وعقدوا مقارنات بين العلاجات أو قارنوها بالدواء الوهمي.

وتناول التقييم تجربتين بالوخز بالإبر وخمس تجارب على طب الأعشاب الصينية وتجربة على طب الأيورفيدا الهندي وتجربتين على دهان (سيفيرانس سيكرت) الكوري الموضعي.

وخلصت تجربتا الوخز بالإبر إلى أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى إطالة فترة الانتصاب قبل حدوث القذف داخل المهبل حوالي نصف دقيقة مقارنة بنتائج الدواء الوهمي.

وزاد طب الأعشاب الصينية فترة الانتصاب داخل المهبل نحو دقيقتين كما أطال طب الأيورفيدا الهندي الفترة قرابة دقيقة في حين أطالها الدهان الموضعي الكوري أكثر من ثماني دقائق.

وقال دونالد باتريك نائب رئيس قسم الأبحاث في جامعة واشنطن بمدينة سياتل "لا توجد علاجات متفق عليها لسرعة القذف. إنها حالة شائعة لها تأثيرات نفسية خطيرة على العلاقات. نحتاج إلى علاجات للتعامل معها ويجب أن تعالج بنفس الجدية التي يعامل بها الضعف الجنسي".

ومن الصعب قياس مدى انتشار سرعة القذف بسبب التعريفات المختلفة للمشكلة وبسبب إحجام بعض الرجال عن الإبلاغ عنها. لكن بعض الدراسات تشير إلى أن ما يتراوح بين 20 و30 بالمئة من الرجال يقولون إنهم يعانون من سرعة القذف وتقدر الجمعية الدولية للطب الجنسي أن نحو أربعة بالمئة من الرجال يعانون هذه المشكلة طوال حياتهم.

المزيد من منوعات

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)