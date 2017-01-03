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يلدرم: تركيا لن تكتفي بمحاربة الإرهاب داخل حدودها فقط

3/1/2017

يلدريم:لن نكتفي بمحاربة الإرهاب داخل الحدود

قال رئيس الورزاء التركي بن علي يلدرم إن بلاده لن تكتفي بمحاربة "العمليات الإرهابية" التي تستهدف أمن واستقرار تركيا من داخل حدودها فقط.

وأوضح يلدرم، أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن بلاده بدأت بالفعل التحرك على جهات حدودية في إطار جهودها لمحاربة "الإرهاب" ، مشيرا إلى أن تركيا تعمل منذ 40 عاما على محاربة منظمة "بي كا كا "، والآن انضم لها تنظيم الدولة وجماعة فتح الله غولن ، على حد قوله.

ودعا يلدرم إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية في تركيا ، موضحا أن هدف "العمليات الإرهابية" هو زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد .

وطلب رئيس الوزراء التركي الأمم المتحدة أن تعمل على تغيير موقفها المزدوج من "الإرهاب"، وأوضح أن كل العمليات التي حدثت في تركيا تأتي من نفس المصدر ، على حد وصفه.

وقال يلدرم " لن نسمح بمشاركة العناصر في المفاوضات الخاصة بحل الأزمة السورية"، وأكد أن عملية درع الفرات نجحت حتى الآن في القضاء على أكثر من ألف من عناصر تنظيم الدولة.

وأضاف، في كلمته " أن أوربا والولايات المتحدة تقومان بدعم المنظمات الإرهابية في وقت نقوم فيه بمحاربة الإرهاب".

وقال رئيس الوزراء التركي إن تركيا حققت نموا اقتصاديا كبيرا، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح مشروعات تنموية جديدة وتطوير مشروعات قائمة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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