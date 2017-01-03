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نمساوي يتهم شابا سوريا بالإرهاب بسبب "الغيرة" منه

3/1/2017

الشرطة النمساوية- أرشيف

أفاد مصدر قضائي نمساوي الثلاثاء، أن نمساويا اعتقل بعد أن اتهم زورا شابا سوريا بالتورط في الإرهاب، ما أدى إلى اعتقاله من قبل القوات الخاصة، ليتبين لاحقا أن سبب الوشاية الكاذبة الغيرة منه.

وأرسل النمساوي الستيني في تشرين الثاني/ نوفمبر بريدا إلكترونيا إلى وزارة الداخلية من دون ذكر اسمه، يشي فيه بشاب سوري في التاسعة والعشرين من العمر على أنه "قائد" مجموعة في تنظيم الدولة الإسلامية، وبأنه كان يعد لارتكاب اعتداء في "إينسبروك" غرب البلد.

وسرعان ما اعتقل السوري خلال عملية للقوات الخاصة النمساوية المعروفة باسم "كوبرا" في هذه المدينة الواقعة في منطقة التيرول الجبلية. إلا أن هذه القوات عادت وأفرجت عنه بعد 24 ساعة، بعد أن اعترف الواشي بأنه اختلق الاتهامات لمنع الرجل من مرافقة زوجته إلى إحدى المظاهرات المحلية.

وقال توماس ويليام المتحدث باسم النيابة العامة الإقليمية "أن السبب كان الغيرة".

واعتقل النمساوي في نهاية كانون الاول/ ديسمبر في رومانيا حيث كان يقيم، ويمكن أن يسجن لخمس سنوات بسبب تقديم وشاية كاذبة.

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