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صورة بألف كلمة لفيلين يرفضان الافتراق

3/1/2017
 

نشرت فتاة هندية تدعى سواميا فيديادهار صورة مؤثرة جداً لاثنين من الفيلة يعقدان خرطومهما ببعضهما البعض بشدة رافضين الافتراق عن بعضهما في شاحنتين مختلفتين، بحسب صحيفة إنديان إكسبريس.

ورغم أن الفيلين قضيا مع بعضهما البعض فترة وجيزة إلا مشاعر الترابط والحب جمعت بينهما إلى هذا الحد، ونشرت الفتاة الصورة التي التُقطت من على الطريق السريع في الهند، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان كل فيل في شاحنة مستقلة لكنهما ربطا خرطومهما ببعضهما البعض في مشهد بألف كلمة وصفته الفتاة بأنه "يكسر القلب"، مع الإشارة للانتهاكات التي تتعرض لها الحيوانات من البشر، وحظيت الصورة بتفاعل واسع المدى على شبكة الإنترنت.

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