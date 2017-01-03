البث الحي
منوعات

شاهد: نظارات تطمس الوجوه من كاميرات المراقبة

3/1/2017

تمكن مصمم النظارات سكوت يوربان –ويعيش في شيكاغو بالولايات المتحدة- من تصميم نظارات عاكسة، تمحو صور الوجوه من كاميرات المراقبة، وهي النظارات التي من الممكن أن تخدم مصلحة المجرمين وحمايتهم من الملاحقات الأمنية!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن تلك النوعية من النظارات بإمكانها أن تعكس الضوء ليصبح وجه الشخص الذي يرتديها بالغ السطوع، وهو ما يربك الرؤية في أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء الخاصة بالكاميرات الأمنية.

ويبدو خطر تلك النوعية من النظارات الجديدة في كونها ستتيح للمجرمين ارتكاب الجرائم بشكل كامل في أي وقت بكل سهولة ويسر تحت أعين كاميرات المراقبة دون التعرف عليهم، حتى أنها مصممة لمحو الوجوه وعكس الضوء حتى في ظل ظروف الإضاءة الخافتة!

وتبلغ سعر الواحدة من تلك النظارات التي أطلق عليها مصممها اسم Reflectacles ما بين 78 و100 يورو أي (ما بين 95 و125 دولارًا)، ويمكن استخدامها أيضًا من قبل محبي ركوب الدراجات أو محبي الركض ليلاً حيث تدعمهم برؤية إضافية في الليل بسهولة.

وتم إطلاق النظارة الجديدة والخطيرة على موقع التمويل الجماعي "كيك ستارتر" مصحوباً بفيديو ترويجي، للحصول على عروض الدعم المادي اللازم لإنتاج المشروع وطرح هذا المنتج الشبح للمستخدمين، حيث يطمح سكوت إلى جمع 23 ألف يورو (28 ألف دولار) على الأقل.
 
 
 
 
 
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)