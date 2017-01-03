شاهد: نظارات تطمس الوجوه من كاميرات المراقبة

تمكن مصمم النظارات سكوت يوربان –ويعيش في شيكاغو بالولايات المتحدة- من تصميم نظارات عاكسة، تمحو صور الوجوه من كاميرات المراقبة، وهي النظارات التي من الممكن أن تخدم مصلحة المجرمين وحمايتهم من الملاحقات الأمنية!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن تلك النوعية من النظارات بإمكانها أن تعكس الضوء ليصبح وجه الشخص الذي يرتديها بالغ السطوع، وهو ما يربك الرؤية في أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء الخاصة بالكاميرات الأمنية.

ويبدو خطر تلك النوعية من النظارات الجديدة في كونها ستتيح للمجرمين ارتكاب الجرائم بشكل كامل في أي وقت بكل سهولة ويسر تحت أعين كاميرات المراقبة دون التعرف عليهم، حتى أنها مصممة لمحو الوجوه وعكس الضوء حتى في ظل ظروف الإضاءة الخافتة!

وتبلغ سعر الواحدة من تلك النظارات التي أطلق عليها مصممها اسم Reflectacles ما بين 78 و100 يورو أي (ما بين 95 و125 دولارًا)، ويمكن استخدامها أيضًا من قبل محبي ركوب الدراجات أو محبي الركض ليلاً حيث تدعمهم برؤية إضافية في الليل بسهولة.

وتم إطلاق النظارة الجديدة والخطيرة على موقع التمويل الجماعي "كيك ستارتر" مصحوباً بفيديو ترويجي، للحصول على عروض الدعم المادي اللازم لإنتاج المشروع وطرح هذا المنتج الشبح للمستخدمين، حيث يطمح سكوت إلى جمع 23 ألف يورو (28 ألف دولار) على الأقل.