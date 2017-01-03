شاهد| ممثلة مصرية للسيسي: "البس كلاسين علشان البرد"

حصد مقطع متداول من أحد البرامج التلفزيونية، لفنانة مصرية تطلب من السيسي ارتداء "الكلاسين"، نحو 300 ألف مشاهدة خلال ساعات من نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفاجأت الفنانة المصرية المغمورة فاطمة كشري، والمعروفة بالأدوار الكوميدية، المذيعة أثناء استضافتها على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، بمطلب غريب من الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث طالبته بارتداء "الكلاسين" لتحميه من برد الشتاء!

وكانت فاطمة كشري تتحدث للمذيعة على الهواء مباشرة، معبرة عن مطالب أهل شارعها في شبرا مصر وأنها تريد مقابلة "الأستاذ" الرئيس عبدالفتاح السيسي وتناديه بـ"الباشا بتاعنا".

فقالت "الأستاذ عبدالفتاح السيسي، الباشا بتاعنا رئيس الجمهورية، أنا كنت هاجيله.. عايزة رقابة على شارعنا، فيه ناس تحت خالص وفيه ناس فوق خالص.. عاوزاه يجي يزور شارع شبرا مصر أو يبعت اللي وراه.. أنا عايزة أروحله، مش محتاجة حاجة لنفسي الحمد لله".

وتابعت "وعايزاه يلبس كلاسين تحت البناطيل علشان البرد.. احنا محتاجينه.. احنا محتاجينه".. لتقاطعها المذيعة بقول "نورتينا" وتنهي الفقرة سريعاً.

والكلسون من أهم قطع الملابس الداخلية في الشتاء وهو اللباس الداخلي السفلي ويُصنع من الصوف أو القطن ليقي الجسم من برودة الطقس.