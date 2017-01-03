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شاهد: مقصان داخل بطن مواطن فيتنامي لمدة 18 عاما

3/1/2017

ظلَ مقصان جراحيان في بطن مواطن فيتنامي طيلة 18 عاما دون أن يدري إلى أن استخرجهما الأطباء بعملية جراحية السبت الماضي.

وذكر مسؤولون بالقطاع الصحي في هانوي اليوم الثلاثاء أن الحالة الصحية لرجل فيتنامي أصبحت مستقرة، بعد أن استخرج الأطباء مقصين طبيين ظلتا داخل معدته لنحو 18عاما.

ونقل التلفزيون الرسمي عن ، ما فان نهات – 54 عاما- قوله إن الأطباء نسوا المقصين على الأرجح في بطنه عام 1998 بعدما خضع لجراحة عاجلة بعد حادث مروري.

وقال نهات إنه كان يشعر بألم على فترات وإن الأطباء وصفوا له دواء لقرحة المعدة إلا أن أشعة سينية أجريت له بنهاية العام المنصرم أظهرت السبب – المقصان الجراحيان.

وقالت ترينه تي لونج مديرة مستشفى باك كان للتلفزيون إن المسؤولين يحاولون معرفة من الذي ترك المقص في بطن نهات.

وأضافت "حتى لو كانوا تقاعدوا سنبلغ عنهم… هذا درس لجميع الأطباء".

وقالت صحيفة "توي تري" اليوم نقلا عن لونغ نغوك خوي وهو طبيب ومسؤول بالقطاع الصحي، إن المقصين والذين اعتراهما الصدأ حاليا ظلّا داخل بطن المريض لمدة 18 عاما ونصف العام، ولكنه لم يلحظ على الإطلاق وجود أي شيء غير عادي.

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