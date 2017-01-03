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شاهد: مشيعو جثمان قاض مصري يرفضون رواية انتحاره

3/1/2017

شارك المئات من أهالي قرية "زنارة" بمحافظة المنوفية "شمال القاهرة" في تشييع جثمان "وائل شلبي" أمين عام مجلس الدولة السابق، والذي قالت السلطات المصرية إنه انتحر أمس الاثنين داخل محبسه.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات "حسبنا الله ونعم الوكيل" و"ربنا على الظالم" كما دعا بعض المشيعين أن تكون دماؤه "لعنة على الظالمين" على حد قولهم في إشارة إلى رفضهم رواية انتحاره.

ألقي القبض على المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس يوم السبت الماضي ضمن تحقيقات قضية الرشوة بمجلس الدولة، وذلك بعد ساعات من تقديمه استقالته من منصبه، وبعد أيام من حبس جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات بالمجلس على ذمة التحقيق في القضية.

وأمر النائب العام المصري "نبيل صادق" بإجراء تحقيق عاجل في واقعة "الانتحار"  كما أصدر أمرا بحظر النشر في قضية الرشوة بمجلس الدولة في بيان أصدره مكتبه أمس الاثنين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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