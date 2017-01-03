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شاهد: كتاب "كفاحي" لهتلر" يحقق مبيعات ضخمة في ألمانيا

3/1/2017

أصبح كتاب "كفاحي" للزعيم النازي أدولف هتلر من أكثر الكتب مبيعا في ألمانيا بعد طرحه للمرة الأولى للبيع منذ الحرب العالمية الثانية.

وقرر معهد التاريخ المعاصر في ميونيخ نشر طبعة مذيلة بتعليقات وذلك بعد انتهاء حقوق الملكية الفكرية للكتاب.

وقال مدير المعهد إنهم لم يتوقعوا أن يحقق الكتاب نجاحا كبيرا وألا تتجاوز أعداد النسخ المباعة أربعة آلاف نسخة، لكن تم بيع 85 ألف نسخة من الكتاب وسيتم طرح الطبعة السادسة منه في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتقوم الإدارة المركزية للتثقيف السياسي في ولاية بافاريا الألمانية حاليا بإعداد دليل لاستخدام مقتطفات من الكتاب في المنهج الدراسي.

وكتب هتلر الكتاب ما بين عامي 1924 و1926 وبيع منه نحو 12 مليون نسخة حتى عام 1945 قبل أن يتم حظره من قبل الحلفاء بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

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