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شاهد: عطل إلكتروني يوقف العمل في مطارات أمريكية

3/1/2017

قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة إنها واجهت مشكلة بأجهزة الكمبيوتر دامت نحو أربع ساعات وأثرت على العمل في مطارات عدة وتسببت في طوابير طويلة وتأخر في مراجعة أوراق الهجرة مع عودة المسافرين بعد عطلة رأس السنة.

وقالت جنيفر إيفانيتسكاي المتحدثة باسم الإدارة في بيان "حاليا ليست هناك مؤشرات على أن العطل جنائي."

وتابعت أن العطل استمر من حوالي الساعة الخامسة مساء أمس الاثنين حتى التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (من 2200 إلى 0200 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء).

وذكر مسؤولون في مطار محلي أن المطارات في أماكن مثل نيويورك ولوس أنجليس وميامي وبوسطن وأتلانتا لم تتأثر.

وقالت المتحدثة "خلال العطل الفني كان بإمكان إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة الوصول إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالأمن القومي وجرى فحص جميع المسافرين وفقا للمعايير الأمنية".

وأوضحت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير طويلة في مختلف المطارات حيث كان الناس يحاولون إنهاء الإجراءات في إدارة الهجرة والجمارك.

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