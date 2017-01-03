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شاهد: طفل يستجمع قوته لينقذ شقيقه من أسفل خزانة ثياب

3/1/2017

تمكن طفل يبلغ من العمر عامين من إنقاذ شقيقه بعد أن سقط الأخير أسفل خزانة ثياب.

وكان الطفل "باودي" يلعب مع شقيقه "بروك" في غرفة النوم، وحاول الاثنان تسلق خزانة ملابس صغيرة في الحجرة، لكنها سقطت على الأخير.

استغرق الطفل "باودي" لحظات لاستيعاب ما حدث، ثم لاحظ وجود شقيقه أسفل الخزانة وهو يتلوى ويبكي، وأخذ يحوم حول الخزانة مفكرا في طريقة لمساعدة شقيقه، وأخيرا استجمع قوته وقام بإزاحة خزانة الملابس من فوق شقيقه الذي تمكن أخيرا من الخروج ولم يصب بأذى.

وسلطت هذه الحادثة الضوء على مسألة وجود أثاث من الحجم الكبير في غرف الأطفال، والأضرار التي يمكن أن تتسبب بها لهم.

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