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شاهد: رموز ثورية تدعو المصريين للمشاركة في "يناير يجمعنا"

3/1/2017

أعلن عدد من الرموز الثورية والسياسية المصرية تدشين حملة "يناير يجمعنا" تحت شعار "مع بعض نقدر" خلال مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية، اليوم الثلاثاء، لممثلي قوى سياسية مصرية للإعلان عن فعاليات إحياء الذكرى السادسة لثورة يناير.

وأهابت القوى السياسية بالشعب المصري التحرك في مواجهة ثورية لكافة مكونات النسيج الوطني لإعادة مكتسبات الثورة، مؤكدة أنه لا خلاص للمصريين من الثورة المضادة سوى التوحد علي مشروع، ورؤيه واحدة تؤسس لدوله الحرية والكرامة بعدما أدرك الجميع أن الخطر تخطي حدود القضاء علي الثورة إلى القضاء على الوطن.

ولفتت القوى السياسية المشاركة في الحملة خلال بيان تدشين الحملة، إلى أن الأسعار تلفح الجميع والسجون ممتلئة عن آخرها، وأن استمرار الوضع على ما هو عليه في مصر أصبح مستحيلاً، مؤكدة أن "مع بعض نقدر" شعار لبناء وطن يجمع المصريين وبناء دولة القانون والعدل وهدم دولة المحسوبية.

وأوضحت أن تدشين حملة ثورية جديدة جاء من أجل مواجهة حكم عسكري وثورة مضادة انقلبت على ثورتهم المجيدة ومكتسباتها وحقوقها وأكلت الأخضر واليابس، وتابعت " نقف هنا لنعلن رسالة وحدة وتماسك ونجدد عهدنا وثباتنا علي طريق الثورة، ليكن هذا الاجتماع عنوان توحد وعلامة جديدة في طريق ثورتنا وتحقيق أهدافها".

ووجهت القوى السياسية التحية والإجلال لشهداء ثورة يناير المجيدة وأبطالها منذ انطلاق شرارتها وحتي الآن الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والفداء والتضحية من أجل الوطن، كما وجهت التحية لأبطال الثورة المعتقلين داخل السجون والذين يدفعون ثمن بقاء ثورتنا حية في النفوس والشوارع.

ولفتت إلى مشاركة أكثر من 150 رمزاً ثورياً وسياسياً من أبناء ثورة يناير من تيارات وطنية وثورية متنوعة في حملة "يناير يجمعنا"، معلنين أنهم واقفون الآن في وجه ثورة مضادة وسلطة عسكرية مستبدة جائرة أحرقت كل ما هو طيب جميل في مصرنا.

ووجهت القوى المشاركة دعوتها للشعب المصري للمشاركة في حملة "يناير يجمعنا" تحت شعار "مع بعض نقدر" وبين أهم ما جاء في بيان تدشين الحملة "مع بعض نقدر نحمي أرضنا وحدودنا وجزرنا ونيلنا وغازنا، ونرجع الأمن والاستقرار لبلدنا".

وتابع "مع بعض نقدر نسترد إرادتنا ومكتسبات ثورتنا، ونحمي أمننا ونرجع الجيش لشعبه، وندور عجلة الإنتاج ونشغل مصانعنا، ونوقف نزيف الديون ونحاكم الفاسدين.. مع بعض نقدر نكون واحد يجمعنا ميدان".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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