شاهد: حريق يلتهم 100 منزل في تشيلي

اندلع حريق هائل في مدينة فالباريسو الساحلية في تشيلي مساء يوم الاثنين وأتى على ما لا يقل عن 100 منزل وتسبب في إجلاء نحو 400 شخص.

وقال وزير الداخلية محمود علوي في تصريحات تلفزيونية إن 19 شخصا أصيبوا بإصابات طفيفة بينهم 16 يعانون من مشكلات في التنفس.

وأضاف أن الكهرباء انقطعت في البداية عن نحو 47 ألف عميل بالمنطقة لكنها عادت إلى الجميع باستثناء 350.

وقالت الحكومة إن عشرات من فرق الإطفاء من فالباريسو وبلديات مجاورة شاركت في مكافحة الحريق وإنه تم إرسال محققين لتحديد أسبابه.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد من ضاحية على أحد تلال المدينة.

وقالت السلطات إن الرياح الشديدة وارتفاع درجات الحرارة ربما تسببا في انتشار الحريق.

وقال علوي بشأن المنطقة المتضررة في فالباريسو "هذه منطقة عالية المخاطر وتم إخلاء القطاع… ونجحت (عملية الإخلاء)."

وفالباريسو مدينة ساحلية يقطنها 285 ألف نسمة وهي مركز منطقة حضرية يسكنها نحو مليون نسمة وتعد ثاني أكبر منطقة حضرية في البلاد.

والمدينة مبنية على جوانب التلال في منطقة تغطيها أشجار الصنوبر وكثير من مبانيها الخشبية عرضة للحرائق لاسيما في المناطق الفقيرة على قمم التلال.

وفي عام 2014 أودى حريق ضخم بحياة 13 شخصا وأحرق 2000 منزل. وشهدت المدينة حرائق كثيرة أصغر منذ ذلك الحين.