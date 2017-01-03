شاهد: تصوير ملهى إسطنبول من الداخل لأول مرة بعد الحادث

سمحت السلطات التركية لوسائل الإعلام بدخول ملهى "رينا" الليلي في إسطنبول اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ الهجوم المسلح عليه أثناء احتفالات رأس السنة والذي أودى بحياة 39 شخصا على الأقل.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم بقوله إن "أحد جنود الخلافة" نفذ إطلاق النار الجماعي انتقاما من العمليات العسكرية التركية ضد التنظيم شمالي سوريا.

واعتقلت السلطات التركية 14 شخصا على الأقل للاشتباه في صلتهم بالهجوم، كما اعتقلت السلطات اثنين من الأجانب بمطار أتاتورك الدولي الثلاثاء بعدما فحصت الشرطة هاتفيهما الخليويين وأمتعتهما، وفقا لتلفزيون الأناضول.