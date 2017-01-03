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شاهد: الصين تبدأ أول رحلة لقطار البضائع إلى لندن

3/1/2017

قالت وكالة شينخوا للأنباء إن الصين بدأت تسيير أول رحلة لقطار للبضائع إلى لندن من بلدة ييوو وهي سوق شهيرة للجملة في إقليم تشينجيايغ بشرق البلاد.

وأضافت الوكالة أن القطار سيقطع أكثر من 12 ألف كيلومتر في 18 يوما للوصول إلى لندن. وسيمر القطار في أراضي كازاخستان وروسيا وروسيا البيضاء وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل أن يصل إلى لندن.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون قد أثار بعض الدهشة لدى الحلفاء بتصويره بريطانيا على أنها المنفذ البارز إلى الغرب للاستثمارات من الصين مقترحا جعل لندن المركز التجاري الرئيسي للمعاملات باليوان خارج الصين. 

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن العلاقة مع الصين تتيح فرصة "ذهبية" بينما تسعى لجلب استثمارات صينية بمليارات الدولارات مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوربي.

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