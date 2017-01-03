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شاهد: افتتاح فرع لمطعم شهير يثير الجدل في الفاتيكان

3/1/2017

أثار افتتاح فرع تابع لسلسلة مطاعم ماكدونالدز العالمية في مدينة الفاتيكان انتقادات الكثيرين الذين رأوا في هذا الأمر تعارضا مع المكانة الروحية للمدينة.

ويقع الفرع بالقرب من ساحة القديس بول في بناية ملك للفاتيكان وتم تأجيرها لمطاعم ماكدونالدز.

وقال عدد من كاردينالات الفاتيكان لوسائل إعلام محلية إنه لم يتم استشارتهم بشأن القرار.

وفي المقابل بدأ رجال دين في التردد على الفرع الذي افتتح رسميا في أخر أيام عام 2016، وقال بعضهم إن العالم به الكثير من المشاكل التي يعتقدون أنها أهم بكثير من افتتاح فرع لماكدونالدز في الفاتيكان.

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