شاهد: إحباط محاولة تهريب مهاجر داخل حقيبة في إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية اعتقال مغربيين اثنين مؤخرا لمحاولتهما تهريب مهاجرين مخبأين في حقيبة وفي سيارة بينما كانا يجتازان الحدود إلى سبتة.

وقال جهاز الحرس المدني الإسباني إن موظفي جمارك عثروا على مهاجر من الغابون (19 عاما) مخبأ في حقيبة على عربة تدفعها امرأة حاولت الدخول من المغرب يوم الجمعة.

وحاولت المرأة المغربية (22 عاما) تجنب عمليات التفتيش الأمنية، الأمر الذي أثار شكوك المسؤولين.

وعندما طلبوا منها فتح الأمتعة وجدوا الرجل مختبأ داخلها. ووفقا للشرطة، فقد تلقى الرجل عناية طبية فورية لما كان يعانيه من نقص في الأوكسجين.

وفي قضية منفصلة يوم الاثنين، اعتقلت الشرطة رجلا مغربيا (30 عاما) لإخفائه اثنين من المهاجرين في سيارة.