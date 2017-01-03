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شاهد:فنان بوسني ينحت صورة الطفل إيلان على رأس قلم رصاص

3/1/2017

قام الفنان البوسني جاسينكو دوردفيتش بنحت مجسم للطفل السوري أيلان كردي على رأس قلم رصاص للفت النظر للمآسي الإنسانية في العالم.

ويشتهر دوردفيتش بنحت العديد من التماثيل الصغيرة على رؤوس أقلام الرصاص الأمر الذي يتطلب مجهودات كبيرة ودقة متناهية.

وقال دوردفيتش إن التمثال لن يفيد أيلان ، لكنه على الأقل سيعرف الآخرين ببشاعة الحرب.

وقال دوردفيتش إنه شعر بالحزن وتأثر بشدة لدى رؤيته صورة جسد أيلان ملقى على الشاطئ بعد غرق القارب الذي كان يقله وأهله من تركيا إلى أوربا.

وأشار دوردفيتش إلى أنه عايش بنفسه مشاعر الأطفال خلال الحروب، إذ كان طفلا خلال الحرب التي شهدتها البوسنة في تسعينيات القرن الماضي.

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