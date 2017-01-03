ترمب يهاجم الصين بسبب كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب

انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب الصين قائلا إنها استفادت من الروابط الاقتصادية مع الولايات المتحدة؛ لكنها لم تساعد على كبح جماح كوريا الشمالية.

وكتب ترمب يوم الاثنين على تويتر يقول "تأخذ الصين قدرا هائلا من المال والثروة من الولايات المتحدة في تجارة أحادية الجانب تماما.. لكنها لا تساعد فيما يتعلق بكوريا الشمالية. هذا رائع!"

من ناحية أخرى، تعهد ترمب بأن كوريا الشمالية لن تكمل صنع سلاح نووي قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة، وكتب على تويتر "هذا لن يحدث!".

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم الأحد إن بلاده اقتربت من تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات رغم أن بعض الخبراء قالوا إن أمامها سنوات قبل أن تكون قادرة على إطلاق رأس حربي نووي على الولايات المتحدة.