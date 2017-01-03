البث الحي
منوعات

ترمب يطارد شركات السيارات الأمريكية في المكسيك

3/1/2017

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب

باتت شركات السيارات الأمريكية مستهدفة من جانب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب الذي يطالبها بإعادة مصانعها إلى الولايات المتحدة، مستهدفا خصوصا استثماراتها في المكسيك المجاورة.

ويبدو أن ضغوط ترمب قد نجحت في إجبار عدة شركات على التراجع عن ضخ استثمارات في المكسيك فقد أعلنت مجموعة فورد الأمريكية لصناعة السيارات الثلاثاء أنها ألغت مشروعا لبناء مصنع جديد في المكسيك بقيمة 1.6 مليار دولار، وذلك بهدف الاستثمار في إحدى منشآتها في شمال الولايات المتحدة لصنع سيارات تعمل بالكهرباء.

وبذلك تكون فورد ثاني مجموعة أمريكية لصناعة السيارات قد عادت عن قرارها الذي أعلنته في نيسان/أبريل ببناء مصنع في سان لويس بوتوسي بوسط المكسيك. وكان متوقعا أن يؤمن هذا المشروع 2800 وظيفة مباشرة.

وأكدت المجموعة في بيان أنها ستستخدم نحو نصف هذا المبلغ (700 مليون دولار) لزيادة قدرات مصنع فلات روك في ولاية ميشيغن بشمال الولايات المتحدة حيث حقق ترمب فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية.

ومدة هذا الاستثمار أربعة أعوام ومن شأنه تأمين 700 وظيفة جديدة وسرعان ما رحب به أحد مسؤولي نقابة السيارات الكبرى لدى فورد.

وبعيد فوز ترمب في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت فورد أنها ستواصل مشاريعها في المكسيك حيث كلفة اليد العاملة أقل بكثير من الولايات المتحدة.

شركة جنرال موتورز الأمريكية هي الأخرى طالتها نيران ترمب فقد هدد الأخير اليوم الثلاثاء، الشركة بفرض ضرائب باهظة عليها إذا ما واصلت صناعة السيارات خارج البلاد لاسيما في المكسيك.

وقال ترمب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "جنرال موتورز تصدر سيارات نوع شيفي (مختصر شيفروليه) كروز المصنعة في المكسيك، عبر الحدود إلى شركات بيع السيارات في الولايات المتحدة دون ضرائب".

وموجها حديثه إلى عملاق صناعة السيارات الأمريكية، أضاف: "اصنعوها في الولايات المتحدة أو ادفعوا ضريبة حدود كبيرة"

في المقابل، دافعت شركة جنرال موتورز عن نفسها في بيان لها تداولته وسائل الإعلام الأمريكية اليوم بالقول إن "كل سيارات شيفروليه كروز سيدان المباعة في الولايات المتحدة تم تركيبها في مصنع جي ام (جنرال موتورز) لتجميع أجزاء السيارات في لوردستاون بأوهايو (الأمريكية)".

وأشار البيان إلى أن شركة "جي إم" تقوم بصناعة سيارات "شوفرليه كروز" هاتشباك لأغراض البيع في الأسواق العالمية في المكسيك، وأنها لم تقم "سوى ببيع عدد صغير منها في الولايات المتحدة".

من جانبها، نقلت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم عن شركة جنرال موتورز أن من بين 190 ألف سيارة شيفروليه نوع كروز باعتها في الولايات المتحدة، كان هناك 4500 فقط هاتشباك مصنوعة في المكسيك.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)