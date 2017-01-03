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أوباما يلقي خطاب الوداع من معقله شيكاغو

3/1/2017

أوباما وزوجته يغادران إلى واشنطن عقب عطلة الأعياد

يلقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع المقبل خطابه الوداعي في شيكاغو، ثالث كبرى مدن الولايات المتحدة ومعقله السياسي حيث احتفل بوصوله إلى البيت الأبيض منذ ثمانية أعوام.

وقال أوباما في رسالة قصيرة "الثلاثاء، 10 يناير/ كانون الثاني، سأعود إلى شيكاغو لأودعكم وأعبر لكم عن امتناني" في خطاب الوداع ، حسب تقليد يعود إلى حقبة أول رئيس أمريكي جورج واشنطن.

وقال أوباما والذي يصل لواشنطن بعد أسبوعين إجازة في هاواي إن خطابه سيكون بمثابة "فرصة لشكركم  والاحتفاء بالتغيير إلى الأفضل الذي حققتوه لهذا البلد خلال الأعوام الثمانية الماضية وطرح بعض الأفكار حول مستقبلنا".

ويسلم الرئيس الديمقراطي أوباما -55 عاما- السلطة للجمهوري دونالد ترمب -70 عاما- في 20 يناير/ كانون الثاني.

وكان أوباما كتب في تغريدة من هاواي "أكبر شرف لي أن أكون رئيسا لكم، وكمواطن، سأكون إلى جانبكم".

واعتبر أوباما عقب انتخابه كأول رئيس من أصول أفريقية للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 إن "التغيير وصل إلى أمريكا".

وقال حينها أمام عشرات الآلاف من مؤيديه "كان هناك من يشكك بأن أمريكا هي المكان حيث كل شيء ممكن… الإجابة حاضرة الليلة".

وسيلقي أوباما خطابه الثلاثاء قرب مركز ماكورميك للمؤتمرات، حيث تحدث أمام أنصاره عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2012.

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