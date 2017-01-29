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شاهد: سباق الألوان بالدوحة من أجل صحة أفضل

29/1/2017

غطت مساحيق ألوان مختلفة ومبهجة ألوف الأشخاص أثناء مشاركتهم في سباق الألوان (كلر ران) بالدوحة بطول خمسة كيلومترات في إطار حملة "صحتك أولاً" وذلك بمحيط مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وتنظم الحملة كلية طب وايل كورنيل في قطر، وذلك بهدف تشجيع كل أفراد المجتمع على انتهاج نمط حياة أكثر صحة وسعادة من خلال ممارسة الرياضة.

وسماح السباق للمشاركين بالجري بسرعة أو الهرولة أو المشي لمسافة خمسة كيلومترات يجعل السباق في متناول الجميع.

وقال مشارك في السباق أمس السبت إن السباق يمنح المشاركين إحساسا بالانتماء للمجتمع والحفاظ على الصحة، متمنيا تنظيم الفعالية أكثر من مرة سنويا.

ومع انتهاج كثير من الناس لأنماط حياة يجلسون فيها أكثر مما يتحركون يزيد انتشار أمراض مثل البدانة والسكري.

ويسعى منظمو سباق الألوان إلى أن يبعثوا رسالة من خلاله مفادها أن أي شخص بإمكانه أن يُحدث تغييرا في حياته وينتهج نمط حياة صحيا وبالتالي أكثر بهجة وسعادة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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