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شاهد: أردني يرتبط بـ 250 فتاة

28/1/2017

كشفت وحدة الجرائم الإلكترونية بالأمن الأردني عن اعتقال رجل ارتبط بما يقرب 250 فتاة، وعثر بحوزته على 25 عقد زواج مزور.

وقال الملازم أول حسين العفيف من وحدة الجرائم الإلكترونية، حسبما ذكر موقع "خبرني" الأردني، أنه تبين أن "المحتال" المذكور متزوج ولديه ابناء من زوجته الحقيقية.

وأشار العفيف خلال محاضرة توعوية إلى أن تبين من خلال التحقيقات أن عدد الفتيات التي قرأ الفاتحة عليهن يقترب من 250 فتاة، وضبط بحوزته 25 عقد زواج مزور .

وأضاف أن أغلب ضحايا هذا الشاب من الفتيات اللاتي يعتقدن أن "قطار الزواج" فاتهن، ويوهمهن أنه شاب ثري، عبر سيارة فارهة حديثة ثمنها 25 ألف دينار .

وقال إن الشاب لم يكن يتعرف على الفتيات بشكل مباشر، بل كان يتقدم إلى الأهالي، ليوهمهم أنه شاب صادق، ويقرأ الفاتحة، ثم يبدأ يطلب الأموال من الفتيات بحجة الحجز على أمواله، وحاجته لدفع تراخيص .

وبين إن إحدى ضحايا هذا "المحتال" قدمت له مبالغ تجاوزت 18 ألف دينار أردني ((25 ألف دولار).

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