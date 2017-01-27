نظام ذكي لتشخيص سرطان الجلد بالهواتف المحمولة

قال باحثون أمريكيون، إنهم يعملون على تطوير نظام جديد للذكاء الصناعي، سيتيح كشفًا شخصيًا سهلاً، عن سرطان الجلد، عبر تطبيق سيكون متاحًا على الهواتف الذكية.

وأوضح الباحثون بجامعة "ستانفورد" الأمريكية، في دراستهم التي نشروا تفاصيلها، اليوم الجمعة، بدورية (Nature)، أن النظام سيمكن مستخدمي الهواتف الذكية من إجراء كشف سرطان الجلد بشكل شخصي.

ولتجربة النظام، استخدم فريق البحث 129 ألفا و450 صورة لمشاكل الجلد، شملت أكثر من ألفي مرض، الأمر الذي سيمكن النظام من قدرة عالية في التمييز بين الأمراض الجلدية المختلفة، واكتشاف سرطان الجلد.

ويحاكي النظام الذكي للكشف عن سرطان الجلد، خوارزمية (مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية والمتسلسلة اللازمة لحل مشكلة ما) طورتها شركة "غوغل" تستطيع تمييز القطط من الكلاب، عن طريق الصور.

وعرض الباحثون صورا لمشاكل جلدية على أطباء مختصين ثم قاموا بفحصها عبر الجهاز، ووجدوا تطابقًا في تشخيص المرض.

وقال الباحث أندري أستيفا، أحد المشاركين في الدراسة، إن "نظام الكشف سيعتمد على قاعدة بيانات مهمة من عينات أمراض الجلد، حتى يكون بوسعه أن يتعرف على سرطان الجلد في حال وجوده".

وأشار فريق البحث إلى أن النظام الذكي لن يكون بديلا عن الأطباء، فهو سيكون مرحلة أولى لأجل التشخيص فقط، وهدفه خفض تكلفة اللجوء إلى الأطباء المختصين، وتفادي انتظار المواعيد الطويلة للعرض على المختصين.

وأضاف الباحثون، أن وصف العلاج اللازم، في حال تأكدت الإصابة بسرطان الجلد، فسيكون من مهام الطبيب المعالج.

وسرطان الجلد، أكثر أنواع السرطان شيوعا في الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا لتقدير المعهد الوطني للسرطان بأمريكا، تم تشخيص ما يقرب من 74 ألف حالة إصابة جديدة من سرطان الجلد في أمريكا خلال 2015.