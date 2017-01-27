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شاهد: قس أسود يتجاهل مصافحة ترمب

27/1/2017

تجاهل قس أسود مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مراسم دينية بالكاتدرائية الوطنية في العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع.

وكان ترمب قد زار الكنيسة بعد يوم من تنصيبه حيث حضر هناك مراسم دينية شارك فيها رجال دين من مختلف الأديان.

وعقب المراسم قام ترمب بمصافحة عدد من القساوسة ورجال الدين لدى مرورهم به أثناء وقوفه في الصف الأول بالكنيسة، لكن قِسّا أسود تجاهل مصافحة ترمب، ومر بجواره غير عابئ بوجوده، رغم مصافحة القساوسة الذين سبقوه للرئيس الأمريكي.

واجتذب مقطع فيديو يصور الموقف ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ترمب قد استعدى السود والأقليات بتصريحاته المعادية للمهاجرين والمسلمين والأقليات خلال حملته الانتخابية.

المصدر : الجزبرة مباشر
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